يتعرض بيبي غريللو، مؤسس حركة خمس نجوم السياسية في إيطاليا، لانتقادات واسعة لدفاعه عن ابنه المتهم بالتورط في اعتداء جنسي جماعي.

ونشر غريلو مقطع فيديو على مدونته الشهيرة انتقد فيه وسائل الإعلام لتقاريرها عن القضية.

اتُهم سيرو، ابن غريلو البالغ من العمر 20 عاماً، بالتورط في اعتداء جنسي جماعي في مدينة سردينيا في صيف عام 2019.

ومن المتوقع أن يقرر المدعون قريباً ما إذا كانوا سيواصلون التهم ضد المشتبه بهم الأربعة في القضية.

في الفيديو، ادعى غريللو أن أي نشاط جنسي يتعلق بابنه كان بالتراضي، مشيراً إلى أنه لم يتم القبض على أي شخص.

لكنه تعرض للسخرية على نطاق واسع بسبب ردة فعله الذي وصفها بعض السياسيين الإيطاليين بأنها "متحيز ضد المرأة".

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، الذي تم اختياره كزعيم جديد للحركة، إنه يتفهم "معاناة جريللو كأب" لكنه شدد على الحاجة إلى حماية الآخرين في القضية.

وقال كونتي في بيان "لا يمكننا التغاضي عن وجود أشخاص آخرين... يجب حمايتهم واحترام مشاعرهم تماماً، وتحديداً الفتاة الصغيرة المعنية مباشرة".

كما أدانت ديبورا سيراتشياني، المتحدثة باسم نواب الحزب الديمقراطي، غريللو لاستخدامه نفوذه "لإلقاء ظلال اللوم على فتاة استنكرت الاغتصاب".

واحتجت أسرة الضحية المزعومة البالغة من العمر 19 عاماً أيضاً على الفيديو.

من المحتمل أن تؤدي الضجة الواسعة النطاق حول الفيديو إلى مزيد من الضرر لـحركة خمس نجوم، التي تردت سمعتها في استطلاعات الرأي.

حصل الحزب الذي أسسه غريللو في عام 2009 على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة في إيطاليا قبل أن يتعرض رئيس الوزراء السابق كونتي لضغوط للاستقالة في وقت سابق من هذا العام وسط انتقادات وسط انتقادات بشأن خططه للتعامل مع أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.