توقيف 4 شبّان في المغرب أحدهم لتحرشه بفتاة والآخرون لتصويرهم الضحية

قبضت الشرطة المغربية الأربعاء على شاب يشتبه بأنه تحرش جنسيا بفتاة في الطريق العام بطنجة شمال المملكة، بعد تداول فيديو للاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه "تم توقيف المتورط الرئيسي في هذه القضية، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية".

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع شابا يمشي خلف شابة ثم يرفع فستانها ويلمس أردافها قبل أن يهرب، وجرت الحادثة وسط مدينة طنجة.

كما أوقفت الشرطة ثلاثة قاصرين آخرين يشتبه في قيامهم بتصوير ونشر مقطع فيديو للاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإهانة الضحية وتهديدها.

ووضع الأربعة رهن الحبس الاحتياطي " تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية".

وتصدرت قضايا اعتداءات جنسية مصورة عناوين الصحف في المغرب في السنوات الأخيرة، في حين تحذر جمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام باستمرار من العنف الذي تتعرض له المرأة، ولا سيما التحرش في الشوارع.

وبعد سنوات من النقاش الساخن، دخل قانون محاربة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ في عام 2018، وهو يعاقب بالسجن الأعمال التي تعتبر من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة.

لكن منظمات مدافعة عن حقوق المرأة تعتبر أن النص "غير كافٍ"، وتدعو إلى مزيد من الحزم في مواجهة هذه الآفة.