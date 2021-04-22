فلورنتينو بيريز: مشروع الدوري السوبر لم يفشل بل أصبح "مجمداً"

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والدوري السوبر فلورنتينو بيريز ليل الأربعاء الخميس، أن مشروع المسابقة لم يفشل بل "مجمّد"، وذلك في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال بيريز، إن "المشروع مجمّد. المنظمة (الدوري السوبر) لا تزال موجودة"، مؤكداً أن "يوفنتوس وميلان لم يغادرا، نحن جميعاً معاً، نفكر ونعمل".

وسئل بيريز أيضاً عن انضمام نادي برشلونة، فأشار إلى أنه تحدث مع رئيس برشلونة جوان لابورتا الأربعاء و"بالطبع لا يزال منخرطاً في المشروع".

وفي حين كانت الأندية الإنجليزية الستة أول المنسحبين من بين المؤسسين الـ12 للدوري السوبر ليل الثلاثاء الأربعاء، أوضح بيريس أنه "عمل حتى وقت متأخر، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. عملنا على هذا المشروع لسنوات. ربما لم نتمكن من شرحه. ربما سأفعل ذلك بشكل أفضل اليوم".

ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كان يجب التوجه إليه بصفته رئيساً لريال مدريد أو للدوري السوبر، قال بيريس "لا، لا. رئيس ريال مدريد. هذا جيد".

وأضاف "لم أشاهد عدائية مماثلة قط من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورؤساء البطولات (الأوروبية) مثل إسبانيا. بدا الأمر وكأنه شيء منظم. بدا الأمر وكأننا أردنا قتل كرة القدم، وكأننا أسقطنا للتو قنبلة ذرية بينما كنا نحاول ببساطة إنقاذ كرة القدم".