مالكا ليفربول ويونايتد يعتذران من الجمهور على قرار الانضمام للدوري السوبر

تقدّم المالك الأميركي لنادي ليفربول الإنجليزي، جون دبليو هنري، باعتذار الأربعاء من جماهير "الحمر"، بسبب الدور الذي لعبه في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المهدد بالانهيار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه، وذلك نتيجة انسحاب الأندية الإنجليزية الستة من المشروع.

وقال هنري في مقطع فيديو نشره النادي في موقعه الرسمي، إن المشروع كان سينجح فقط لو حظي بالدعم الكامل من الجمهور، وهذا الأمر لم يحصل بعدما أبدت جماهير الأندية الإنجليزية الستة اعتراضها الشديد على البطولة التي من المفترض أن تنافس دوري الأبطال.

وتحت الضغط الهائل من المشجعين، والسياسيين والمسؤولين الكرويين المحليين والقاريين والدوليين، اتخذت أندية الدوري الممتاز ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام قرار العدول عن المشاركة في المخطط، الذي وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بـ"الانشقاقي".

وتتجه الأنظار الآن نحو إسبانيا وإيطاليا لمعرفة الخطوة التالية للمؤسسين الستة الآخرين، أي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من "لا ليغا"، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان من "سيري أ".

وفي تغريدة نشرها في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، قال قائد ليفربول جوردن هندرسون نيابة عن الفريق، بأنه لا يريد أن يبصر الدوري السوبر النور. وبعد قرار الانسحاب من المشروع، تقدم هنري في مقطع الفيديو بـالاعتذار من جميع جماهير ومشجعي نادي ليفربول لكرة القدم، عن الاضطراب الذي أحدثه خلال الساعات الـ48 الماضية".

وأقر الرجل الذي توج ليفربول خلال حقبته بلقبه الأول في الدوري الإنحليزي منذ 1990 بعدما تفوق الموسم الماضي على مانشستر سيتي، بأن المشروع لم يكن ليبصر النور من دون دعم المشجعين"، مضيفاً قوله: "لم يفكر أحد خلاف ذلك (المضي قدما رغم معارضة الجماهير) في إنجلترا. خلال هذه الساعات الـ 48، كنتم واضحين جداً. لقد سمعناكم. لقد سمعتكم".

وتحدث هنري عن "الأذى" الذي شعر به، واعتذر أيضاً للمدرب يورغن كلوب وموظفيه ولاعبيه، مشيراً الى أن أياً منهم لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الاضطراب الذي أحدثه المشروع. وقال الأميركي إنه يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن "السلبية غير الضرورية"، معتبراً أن المشجعين أظهروا "قوتهم المشروعة".

وركّز هنري على أهمية الجمهور بالقول: "إذا كان هناك شيء واحد أظهره هذا الوباء الرهيب (كورونا) بشكل لا لبث فيه، هو مدى أهمية المشجعين لرياضتنا ولكل رياضة. هذا الأمر جليٌ في كل ملعب فارغ" من الجمهور الغائب عن غالبية الدوريات والبطولات بسبب تداعيات "كوفيد-19".

وحذا حذو هنري مالك مانشستر يونايتد جويل غلايزر الذي اعتذر من دون "أي تحفظ" لأنصار ناديه. وكتب غلايزر على موقع النادي الرسمي: "شهدنا في الأيام الأخيرة الشغف الكبير الذي تولده كرة القدم، والوفاء العميق لأنصار هذا النادي الكبير".

وأضاف غلايزر قوله متوجهاً إلى أنصار النادي: "لقد كنتم واضحين في معارضتكم لدوري السوبر الأوروبي وقد استمعنا إليكم. لقد اخطأنا ونريد أن نؤكد لكم قدرتنا على تصحيح الأمور". وتابع قائلا: "في الوقت الذي لا تزال الجراح طرية، أتفهم بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لكي تتعافى. أنا مصمم على استعادة ثقة أنصارنا وقد تعلمنا من الرسالة التي وصلتنا".

وختم غلايزر قائلا: "مانشستر يونايتد هو أعظم نادٍ كروي في العالم ونحن نعتذر بلا تحفظ على الاضطرابات التي أوجدناها في الأيام الاخيرة. يتعين علينا الاعتراف بذلك".