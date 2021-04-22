الهند تسجل نحو 315 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة في رقم قياسي عالمي

أكدت وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 314.835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى نحو 16 مليون إصابة فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

والموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى "متحورة مزدوجة" للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314835 إصابة جديدة وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15,9 مليون.

وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

والحصيلة اليومية التي سجّلتها الهند تعتبر الأكبر عالمياً حتى الآن، في فترة تشهد ارتفاعاً في الإصابات بشكل عام. وكانت الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف إصابة خلال 24 ساعة في الثامن من كانون الثاني/يناير 2021.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت الهند ثاني أكثر دولة تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تخطى معدل الإصابات اليومية فيها عتبة المئة ألف إصابة.

ويقول مراقبون إن النظام الصحي الهندي "انهار بشكل شبه كامل"، ويضيفون أن الأرقام الرسمية التي تقدّمها الحكومة قد تكون أقل من الأرقام الفعلية بعدّة مرات.

وحتى نيسان/أبريل، استمرت الهند، وهي معروفة كمركز عالمي للشركات الدولية لتصنيع الأدوية، بتصدير اللقاحات إلى دول بينها المملكة المتحدة والسعودية، ولكن ثمة الآن مطالبات سياسية بتصويب سياسة التصدير وتوسيع حملة التطعيم.

مع ذلك، لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة 'لى عدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى.

وأقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها ال1,3 مليار "يواجهون مجددا معركة كبرى" داعيًا مواطنيه إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.