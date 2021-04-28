الصراع على النفوذ كاد أن يقتل أسقفا إيطاليا بالرصاص في أبرشية بجنوب السودان

جرح قس كاثوليكي إيطالي عينه البابا أسقفا مؤخرا بالرصاص في وسط جنوب السودان في قضية أدت إلى توقيف نحو ثلاثين من أعضاء الأبرشية المحلية، كما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وكان البابا فرنسيس قد عين في الثامن من آذار/مارس كريستيان كارلاسار الذي يبلغ من العمر 43 عاما القس منذ أحد عشر عاما في ولاية جونقلي بجنوب السودان، أسقفا لأبرشية رومبيك. وقد استهدفه مهاجمان بإطلاق النار عليه في مقر إقامته في أبرشية رومبيك.

وقد أصيب الأسقف الذي لم يُرَسم بعد، في ساقه وخضع لعملية نقل دم لكنه الآن في حالة مستقرة، بحسب مجمع مبشري القديس دانيال كومبوني، الذي ينتمي إليه كارلاسار.

وقالت بوابة معلومات الكرسي الرسولي "الفاتيكان نيوز" إن المبشر الإيطالي ليس في حالة خطر وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبي حيث خضع لعملية نقل دم.

وأوضح وليام كونجي وزير الإعلام بالنيابة لولاية البحيرات وعاصمتها رومبيك، لوكالة فرانس برس أن رجلين مسلحين دخلا إلى باحة الأبرشية، ثم إلى المبنى المكون من 12 غرفة ويعيش فيه القساوسة وقاما بإطلاق النار على كارلاسار. وأضاف "عندما وصل الكهنة الآخرون لم يطلقا النار عليهم ولم يفعلا أي شيء" مشيرا إلى أن غرفة كارلاسار "هي الوحيدة التي استهدفت".

قال كونجي إنه تم توقيف 35 مشتبها بهم بينهم أسقف سابق مؤقت للأبرشية وقساوسة وحراس أمن. وأوضح أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة لكن "تم اعتقال رجال الدين للتحقيق معهم بسبب صراعات على النفوذ داخل الأبرشية".

ومن بين المعتقلين رجل يشتبه بأنه أحد مطلقي النار. وصرح المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني لموقع "الفاتيكان نيوز" أن البابا فرنسيس "أُبلغ بالهجوم ويصلي" من أجل الضحية.

وفي حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أكد الأسقف كارلاسار أن هذه الأرض في إشارة إلى جنوب السودان "عانت الكثير من العنف"، مشيرا إلى تعرضه إلى هجوم نفذه شابان بطلقات كلاشينكوف. وأوضح الأسقف أنه مستعد للعودة إلى رومبيك حيث قال: "شعبي يعاني أكثر مما حدث معي. سوف نكون أقوى، وآمل أن نكون أكثر حكمة من ذي قبل. عندما قبلت التعيين في منصب الأسقف، علمت أنه يمكنني تحمل بعض المخاطر. يجب أن نتعلم الحب وعلى الجميع أن يتعلموا من أجل السلام. عندما أخذوني إلى المطار، صاحت امرأة في الشارع ارجع يا أبي، إذا كان عليك أن تموت، فسوف نموت معًا" ".

ويتعافى كريستيان كارلاسر من إصاباته التي أسفرت عن تمزق في عضلات ساقيه دون إصابة الأوتار والعظام.

ودان رئيس جنوب السودان سلفا كير الهجوم "غير المقبول" ودعا إلى إجراء تحقيق سريع.