مانشستر سيتي يهزم سان جيرمان بهدفين لهدف ويخطو نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على باريس سان جرميان الفرنسي 2-1 في عقر دار الأخير الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف للبرازيلي ماركينيوس بهدف في الدقيقة الـ 15، ورد مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الثاني بواسطة البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط سان جيرمان السنغالي إدريسا غانا غي في الدقيقة 77.

وتقام مباراة الإياب في مانشستر الثلاثاء المقبل حيث يحتاج سيتي إلى التعادل فقط ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ويمكن أن يكون الحصاد رائعا في نهاية الموسم الحالي بعد أن توج بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر الأحد، كما أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة إنجلترا أيضا.

أما سان جيرمان الذي يمني النفس ببلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا بعد خسارته العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، فيتعين عليه الفوز بفارق هدفين، زو هدف في حال كانت النتيجة زعلى من 2-1.