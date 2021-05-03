اجتاحت الرياح القوية مدينة ماكينوهارا بوسط اليابان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وإلحاق الأضرار بما لا يقل عن 40 مبنى. وتدهورت الظروف الجوية نهاية الأسبوع الماضي في محافظة شيزوكا ما جعل وكالة الأرصاد الجوية تصدر تحذيرًا من احتمال تشكل إعصار. وأضافت الوكالة أنها رصدت إعصارًا على ما يبدو في الأجزاء الوسطى من المحافظة.
وتسببت الرياح القوية في تضرر المنازل والمصانع والمركبات بمختلف أنواعها بالإضافة إلى انقطع التيار الكهربائي عن ما يقرب 600 منزل.
No Comment المزيد من
شاهد: ميانماريون مقيمون في تايوان يتظاهرون ضد الانقلاب العكسري في بلادهم
شاهد: رواد الفضاء مهمة سبايس إكس يعودون إلى الأرض بعد نصف عام على محطة الفضاء الدولية
شاهد: محارق مؤقتة للجثث في الهند وسط ارتفاع شديد للوفيات جراء كوفيد
شاهد: اكتظاظ في المحطات وازدحام في المناطق السياحية خلال يوم عيد العمال في الصين
شاهد: احتفالات مذهلة خلال مؤتمر شباب كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
شاهد: نشطاء برازيليون يحتجون بوضع أكياس جثث وهمية على شاطئ كوباكابانا
شاهد: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بانبثاق النور المقدس في كنيسة القيامة في القدس
شاهد: من شعر الكلاب.. شركة ألمانية ناشئة تقوم بتصنيع الملابس الراقية
كوريا الشمالية تزيل إسم مؤسسها من على تحالف شبابي
شاهد: بدء مراسم دفن ضحايا التدافع في إسرائيل بحضور آلاف الأشخاص
شاهد: متحف أورسي على موعد مع أوركسترا باريس في حفل افتراضي في الأول من مايو- أيار
شاهد: مع تفاقم أزمة كوفيد في الهند.. ظهور سوق سوداء للأكسجين
شاهد: رغم الأزمة الصحية في الهند وإصابته بكورونا.. عريس يحتفل بزفافه
شاهد: السكان الأصليون في كولومبيا يحطمون تمثال الفاتح الإسباني
شاهد: ولادة حيوان ليمور المهدد بالانقراض في حديقة للحيوانات في ألمانيا