مبنى حكومة العاصمة طوكيو
No Comment

فيديو. أضخم عرض إسقاط ضوئي على مبنى حكومة طوكيو يبهر الحشود

آخر تحديث:

في كل مساء، تتجمع حشود في شينجوكو لمشاهدة عرض "Tokyo Night & Light"، وهو إسقاط ضوئي واسع النطاق على مبنى حكومة العاصمة طوكيو، باستخدام 40 جهاز عرض يعمل بالطاقة الشمسية.

أُطلق في عام 2024، ويحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر إسقاط معماري دائم، إذ يغطي ما يقرب من 14.000 متر مربع.

يعتمد العرض على 40 جهاز عرض عالي السطوع، تعمل معظمها بالطاقة الشمسية، ويقدم عدة فقرات قصيرة بين السابعة والتاسعة مساء. تركز أيام الأسبوع على موضوعات تجريدية مثل التطور ودورات القمر، بينما تميل عطلات نهاية الأسبوع إلى الثقافة الشعبية، مع عروض "J-pop"، ومشاهد الأنمي، وغودزيلا بالحجم الطبيعي يلوح فوق الساحة.

يقول مسؤولو المدينة إن المشروع يهدف إلى تعزيز السياحة الليلية. ويصفه منتقدون بأنه مكلف، لكن أعداد الزوار تشير إلى أن العرض أصبح بالفعل جزءا من الروتين المسائي لطوكيو.

