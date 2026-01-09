فيديو. دقيقة صمت في سويسرا لضحايا حريق كرانس-مونتانا

شهدت البلاد دقيقة صمت وطنية عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت أوروبا الوسطى، فتوقفت مظاهر الحياة الاعتيادية لبرهة، وقرعت الأجراس في الكنائس وأُنزلت الأعلام تكريما لـ40 ضحية.

في كرانس-مونتانا، تجمع السكان والزوار وسط الثلوج أمام "Centre de Congrès Le Régent"، الذي امتلأ بسرعة عن آخره. وتابع آخرون المراسم عبر شاشات كبيرة نُصبت في "Place du Scandia". ووُضِعت الزهور والشموع قرب حانة "Le Constellation" المدمرة، التي تحولت إلى نصب تذكاري مؤقت.

وقالت السلطات إن 116 شخصا أصيبوا في الحريق. ولا يزال المحققون يدرسون سبب الحريق، فيما تركز الخدمات المحلية على دعم العائلات والناجين في منتجع يسوده الذهول.