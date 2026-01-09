Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
يتجمع الناس أمام حانة "Le Constellation" بينما تقرع الأجراس.
No Comment

فيديو. دقيقة صمت في سويسرا لضحايا حريق كرانس-مونتانا

آخر تحديث:

أحيت سويسرا ذكرى 40 ضحية حريق حانة في كرانس-مونتانا بدقيقة صمت حدادا. تجمع السكان ووُضعت زهور في نصب تذكاري مؤقت.

شهدت البلاد دقيقة صمت وطنية عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت أوروبا الوسطى، فتوقفت مظاهر الحياة الاعتيادية لبرهة، وقرعت الأجراس في الكنائس وأُنزلت الأعلام تكريما لـ40 ضحية.

في كرانس-مونتانا، تجمع السكان والزوار وسط الثلوج أمام "Centre de Congrès Le Régent"، الذي امتلأ بسرعة عن آخره. وتابع آخرون المراسم عبر شاشات كبيرة نُصبت في "Place du Scandia". ووُضِعت الزهور والشموع قرب حانة "Le Constellation" المدمرة، التي تحولت إلى نصب تذكاري مؤقت.

وقالت السلطات إن 116 شخصا أصيبوا في الحريق. ولا يزال المحققون يدرسون سبب الحريق، فيما تركز الخدمات المحلية على دعم العائلات والناجين في منتجع يسوده الذهول.

