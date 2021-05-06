تسريع الإنتاج | أي جهات تطالب برفع براءة اختراع لقاحات كورونا وأي جهات ترفض؟

أعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء تأييدها رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19". وأضافت "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".

من جهته، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، بـ"القرار التاريخي" للولايات المتحدة بتأييدها رفعاً مؤقتاً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا الذي سينهي وفق خبراء النقص في الإمدادات.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة "أحيي الولايات المتحدة على هذا القرار التاريخي لصالح الإنصاف في اللقاحات، معطية الأولوية لرفاهية الجميع في كل مكان في هذا الوقت الحرج. فلنتحرك الآن جميعاً إلى الأمام بسرعة وتضامن للبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات كوفيد-19 التي تنقذ الأرواح".

ويحثّ غيبريسوس منذ أشهر على اتخاذ هذا الإجراء، وهو يعتبر أن نصوص منظمة التجارة العالمية تسمح بهذا الرفع المؤقت في حالة وقوع حدث خطير. وقد صرّح مراراً أنه "إذا لم نفعل ذلك الآن، فمتى؟"، في وقت يواجه العالم أسوأ جائحة منذ قرن في حين أن اللقاحات موجودة.

وتابعت المسؤولة الأميركية تاي أن بلادها تشارك "بنشاط" في المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول رفع تلك البراءات. وجعلت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إتاحة اللقاحات أولوية لمؤسستها.

من يطالب برفع البراءات ومن يعارض؟