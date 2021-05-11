وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بأن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة "ليست سوى البداية"

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء الثلاثاء بأن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة "ليست سوى البداية"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وصرح غانتس للتلفزيون "لا يزال هناك كثير من الأهداف في دائرة الاستهداف، هذه ليست سوى البداية". وتسببت الغارات الإسرائيلية على غزة بمقتل ثلاثين شخصا.

من جهته أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة مساء الثلاثاء أنّ "المقاومة جاهزة" إذا أرادت إسرائيل "التصعيد".

وقال هنيّة في كلمة متلفزة عبر فضائيّة الأقصى التابعة لحماس "إذا أرادوا (إسرائيل) أن يُصعّدوا، فالمقاومة جاهزة. إذا أرادوا أن يتوقّفوا، المقاومة جاهزة". وأضاف "هذه رسالة أوصلناها لكلّ من يعنيه الأمر"، في إشارة إلى الوسطاء الذين يُحاولون إرساء تهدئة بين الجانبين.

من جهته، حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند الثلاثاء من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة سيُفضي إلى "حرب شاملة".

ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا "نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد".