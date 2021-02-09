تيسلا تستثمر في بيتكوين وتتجه نحو قبول الدفع بالعملة الرقمية

ربما يتمكن حاملو عملة بيتكوين أخيرا من تحويل استثماراتهم في العملة الرقمية إلى نقد، بشراء سيارة كهربائية جديدة.

فقد قالت شركة تيسلا إنها استثمرت مبلغ 1,5 مليار دولار في عملة بيتكوين، وإنها تخطط لبدء قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع لبيع سياراتها الكهربائية الراقية قريبا.

وقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 15,5 في المائة إلى نحو 44,5 دولار، كرد فعل على إعلان تيسلا، بحسب "كوينبيس".

وقد كشفت شركة السيارات الكهربائية التي مقرها في كاليفورنيا، برئاسة إيلون ماسك، عن الاستراتيجية الجديدة في ملف إيداع مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قائلة إن استثمارها في العملة الرقمية و"أصول احتياطية بديلة" أخرى، يمكن أن ينمو.

لقد جذبت عملة بيتكون اهتمام المتحمسين لندرتها وأمنها، ولكنها كعملة متقلبة لا تزال غير مستعملة على نطاق واسع لشراء السلع والخدمات. وتعد بيتكوين كمخزن ذا قيمة مثل الذهب، مع بعض التجار المحدودين مثل "أوفرستوك" التي تقبل عملة بيتكوين للدفع. كما يستعمل أولئك الذين لا يثقون في النظام المصرفي بيتكوين، مثلما يستعملها المجرمون الذين يسعون إلى غسيل الأموال.

ولا يعرف إذا كانت الشركات الكبرى الأخرى ستسير على منوال تيسلا في الاستثمار في بيتكوين، أو قبول المعاملات. وتعد عملية شراء سيارة عملية كبيرة، ما يجعل العملة الرقمية وسيلة أفضل للدفع، ولكن التقلبات الكبيرة لأسعار بيتكوين يمكن أن تكون له مخاطر كبيرة، لأي تاجر قرر قبولها.