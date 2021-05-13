إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي الخميس إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل في الوقت الذي تشهد فيه الدولة العبرية تبادلا للقصف مع حركة حماس في قطاع غزة المحاصر.

وقال الجيش في بيان "أطلقت ثلاثة صواريخ قبل وقت قصير من لبنان على البحر المتوسط قبالة سواحل الجليل" الأمر الذي لم يستدع إطلاق صافرات الإنذار. هذا ورجحت بعض المصادر أن تكون الصواريخ الثلاثة أطلقت من سهل بلدة القليلة.

وأضاف الجيش أن الصواريخ سقطت في البحر قبالة سواحل البلاد الشمالية.

وذكر مصدر عسكري لبناني، أنه جرى إطلاق الصواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما قال مصدران مقربان من حزب الله لفرانس برس، إنه "لا علاقة للحزب بإطلاقها".

وفي تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، موضحاً أنه "لم يتم تفعيل الانذار وفقًا للسياسة المتبعة".

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها مجهولون صواريخ من بساتين في جنوب لبنان.

ففي آب/أغسطس 2014، وعلى وقع تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، تمّ إطلاق صواريخ مماثلة لمرات عدة من المنطقة ذاتها. وعادة ما توجّه أصابع الاتهام الى فصائل فلسطينية بالوقوف خلفها.