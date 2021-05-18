تغطية مباشرة لليوم التاسع من التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين
تواصل القصف الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين على قطاع غزّة ليدخل أسبوعه الثاني، ما أدّى إلى مقتل نحو مئتي فلسطيني وعشرة إسرائيليّين في المواجهة الدامية بين الدولة العبريّة والفصائل المسلّحة، ولا سيّما حركة حماس، رغم الدعوات الدوليّة المتكرّرة إلى وقف التصعيد.
الأمم المتحدة ترحّب بفتح إسرائيل ممراً إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ينس ليركه خلال جلسة الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف "نرحب بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية بعد تسعة أيام من الأزمة".. وأضاف "من الضروري فتح معبر ايريز أيضا لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني".
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل
قتل شاب فلسطيني بعد أن أطلق عليه الجيش الإسرائيلي النار الثلاثاء بالقرب من منطقة الكرنتينا وسط الخليل. وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة وفا الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة على الشاب، وأصابته بجروح خطيرة قبل أن تعلن وفاته لاحقا. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني كان يعتزم ارتكاب هجوما بالسكين وأنه طلب من الشاب التوقف لتفتيشه لكنه رفض.
مخيمات اللاجئين في لبنان تنضم إلى الإضراب الشامل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مخيمات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان انضمت الثلاثاء إلى الإضراب الشامل رفضاً للعدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة. ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى الاضراب العام تأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني واستجابة للدعوة التي اطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وشمل الاضراب المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية والمحال التجارية. كما أعلنت وكالة الاونروا عن اغلاق كافة منشآتها ومكاتبها داخل المخيمات.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من حدود إسرائيل مع الأردن الثلاثاء، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.
الحكومة الإسرائيلية تمدد حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في مدينة اللد
وقعت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء، قرار تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت الإثنين اعتقال 7 فلسطينيين في مدينة اللد، لمشاركتهم في المواجهات الأخيرة، في حين توفي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع في مواجهات بمدينة اللد، ما رفع حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء التصعيد الأخير لـ11 شخصا، حسبما أفادت مصادر طبية إسرائيلية.
إضراب شامل لعرب إسرائيل والفلسطينيين الثلاثاء في القدس الشرقية والضفة الغربية
في بيت لحم، أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات والمدارس والجامعات أبوابها، وخلت الشوارع من المركبات والمارة، في الوقت الذي دعت فيه قوى وفعاليات ومؤسسات محافظة بيت لحم للنفير والتواجد في نقاط التماس والمشاركة في مسيرة الغضب الجماهيري التي ستنطلق من منطقة باب الزقاق الساعة الواحدة ظهرا، وصولا الى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، على أن يكون العلم الفلسطيني الوحيد المرفوع في الفعالية.
كما عم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما شمل الإضراب المدارس وجميع المرافق العامة والمؤسسات، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين الذهاب إلى أماكن العمل في سوق العمل الإسرائيلي.