بايدن يطلب من الأجهزة الاستخبارية تقريرا حول منشأ كوفيد-19 خلال 90 يوما

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأربعاء الأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى "مضاعفة جهودها" لشرح منشأ كوفيد-19 وطالب بتقرير في هذا الشأن في غضون 90 يوما. وأكد بايدن أن بلاده "ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين للمشاركة في تحقيق دولي كامل وشفاف وقائم على الأدلة"، معربا عن أسفه لموقف بكين بشأن هذه القضية.

وهذا الأسبوع أثار مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" التكهنات بالولايات المتحدة مع تزايد الدعوات لإجراء تحقيق أكثر عمقا بما في ذلك في الأوساط العلمية.

تقول الصحيفة إنه استنادا إلى تقرير استخباراتي أمريكي نقل ثلاثة باحثين من المختبر الصيني إلى المستشفى مع "أعراض مشابهة" لكوفيد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أي قبل شهر من الظهور الرسمي للمرض حسب بكين. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضًا من "عدوى موسمية" تقليدية.

وانتقدت الصين نظرية "المؤامرة" بعد ترجيح واشنطن مجددا فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني حيث اتهمت بكين واشنطن الأربعاء بنشر نظريات "المؤامرة" حول منشأ كوفيد، فيما عادت فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني بقوة إلى الواجهة في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة.

ولطالما رفضت بكين بشدة النظرية القائلة بأنه يمكن أن يكون كوفيد-19 قد تسرب من أحد مختبراتها ولا سيما معهد ووهان لعلم الفيروسات الذي اتهمته إدارة ترامب السابقة.

وانتقد المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية تشاو ليجيان الأربعاء أمام الصحفيين "البعض في الولايات المتحدة ينشرون نظريات المؤامرة ومعلومات مضللة مثل فرضية تسرب من مختبر".

وقال تشاو "إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا أن تعتمد الشفافية فعليها مثل الصين دعوة خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقيق في قاعدة فورت ديتريك العسكرية وجميع مختبراتها البيولوجية حول العالم".

وبعد أربعة أسابيع في ووهان مطلع العام، اعتبرت دراسة مشتركة لخبراء في منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين في آذار/مارس أن وقوع حادث في المختبر "مستبعد للغاية".

في الولايات المتحدة كانت إدارة ترامب السابقة تغذي هذه الفرضية حتى الآن. لكن أجهزة الاستخبارات الأميركية قالت الشهر الماضي إنه لا ينبغي استبعادها.

تم رصد الحالات الأولى لكوفيد-19 نهاية 2019 في مدينة يوهان الصينية قبل أن ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقارب 3.5 مليون شخص.