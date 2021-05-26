يصمم الحلاق الفلسطيني هاشم الجروشة على الاستمرار في ممارسة مهنته وهوايته وسط أنقاض محله المهدم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. تلقى هاشم مكالمة تخبره بضرورة إخلاء المحل بسرعة قبل قصف المحل بعد خمس دقائق تقريبًا. يضيف هاشم "بعد تدمير هذا المكان، لم يكن لدي أي مكان آخر لمواصلة ممارسة مهنتي أو هوايتي التي نشأت عليها. هذا المتجر هو مصدر رزقي ويوفر دخلاً لعائلتي".

تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أواخر الأسبوع الماضي بعد 11 يومًا من العنف الدامي بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير غزة. وأسفر التصعيد العسكري وفقًا لوزارة الصحة في غزة عن مقتل 248 فلسطينيًا من بينهم 66 طفلاً وجرح أكثر من 1900 شخص. وفي الجانب الإسرائيلي أودت الصواريخ التي أطلقت من غزة بحياة 12 شخصًا من بينهم طفل وجندي إسرائيلي.