قائد فيلق القدس الإيراني يقول إن الفلسطينيين أنتجوا لوحدهم 3 آلاف صاروخ

دعا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني الإسرائيليين "من الصهاينة إلى الرحيل عن أرض فلسطين"، قائلا إنه "على جميع الصهاينة مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى ديارهم في الدول الأوروبية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال قاني خلال مراسم أربعينية من وفاة نائب فيلق القدس محمد حجازي، "إن رسالة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الدولية، تتمثل في أنه ينبغي للفلسطينيين أن يخططوا لتحرير كل الأراضي الفلسطينية وحكمها، بما في ذلك أراضي 1948 و1967".

وأشار قاني إلى أن "ثلاثة آلاف صاروخ أطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة على الأراضي المحتلة، خلال النزاع الأخير مع القوات الإسرائيلية أنتجها الفلسطينيون بأنفسهم".

وأكد قائد فيلق القدس ضرورة دعم إيران "للمقاومة الفلسطينية وتسليحها"، قائلا "إن زمن قتل الكيان الصهيوني للفلسطينيين بالسلاح قد ولى، لأن الفلسطينيين أظهروا إمكانات واسعة لإنتاج أسلحة في أراضيهم".