شاهد: حافلات مجانية لنقل الزوار إلى متحف الحضارات في مارسيليا

يسعى المسؤولون بمتحف الحضارات الأوروبية في مدينة مارسيليا الفرنسية إلى زيادة عدد مرتاديه عبر توفير حافلة مجانية تنقل الزوارة إليه بشكل مجاني أيام الأحد من كل أسبوع.

وتقول سيسيل دومولان، مديرة قسم الزوار بالمتحف، إن تلك الوسيلة الجديدة تخفف من المشقة المادية التي يتكبدها البعض من أجل زيارة المتحف.

وتضيف: "الأمر معقد بالنسبة للعديد من سكان مارسيليا الذين يحتاجون إلى دفع تكاليف التنقل بالإضافة إلى دفع مقابل تذكرة دخول المتحف.

"لذلك فكرنا لماذا لا نحاول فقط كسر هذه الحواجز من خلال تقديم حافلة بألوان المتحف تلتقط الزوار الذين يرغبون في القدوم إلى المتحف يوم الأحد".

وقالت أمينة موسى مروان، وهي إحدى زائرات المتحف، إنها سمعت بوجود خدمة النقل المجاني عبر المركز الاجتماعي في منطقة لا كاستييان وهو ما ساعدها على الزيارة لاستكشاف اللوحات الفنية الجديدة وغيرها من المعروضات.