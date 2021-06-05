اختفاء صورة "رجل الدبابة" الشهيرة من محرك البحث "بينغ"

اختفت صورة "رجل الدبابة" الشهيرة لمتظاهر مجهول كان يعترض طريق رتل من الدبابات الصينية في ساحة تيان أنمين في حزيران/يونيو 1989، من محرك البحث بينغ الجمعة، من دون تفسير عشية الذكرى السنوية للحركة الاحتجاجية.

وقال متحدث باسم مجموعة مايكروسوفت العملاقة المشغلة لمحرك بينغ بعد ساعات من نشر وسائل الإعلام الأمريكية الخبر إن ذلك "ناجم عن خطأ بشري ونعمل بجد على حله".

وفي محرك البحث عن الصور "غوغل إيميدج" الخدمة الأكثر انتشارا في العالم، تظهر عند البحث صورة "رجل الدبابة" التي التقطها المصور الأمريكي تشارلي كول مع صور أخرى، من بين آخرين.

ويظهر متظاهر مجهول يرتدي قميصا أبيض ويحاول رمزيا منع تقدم رتل من 17 دبابة على الأقل في الخامس من حزيران/يونيو 1989، في ساحة تيان أنمين في بكين.

واستمرت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية لمدة سبعة أسابيع وقتل في قمعها المئات إن لم يكن أكثر من ألف شخص. لكن الصورة التي أصبحت رمزا وفازت بجائزة أفضل صورة للصحافة العالمية في 1990 ما زالت غير معروفة إلى حد كبير في الصين بسبب الرقابة.

وتملك الدولة نظاما واسعا لمراقبة الإنترنت يسمح لها بتنقيح أي محتوى يعتبر حساسا مثل النقد السياسي أو المواد الإباحية. وباسم الاستقرار تطلب البلاد من المجموعات الرقمية العملاقة أن يكون لديها رقابة خاصة بها لتنفيذ هذه المهمة في المصدر.

وبما أنها لم تمتثل لهذه الطلبات حجب معظم محركات البحث الأجنبية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر في الصين ولا يمكن لمستخدمي الإنترنت الوصول إليها إلا من خلال برامج الالتفاف (في بي إن). لكن اختفاء الصورة على محرك "بينغ" بدا غير مفهوم.