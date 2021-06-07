أي مصير لأبرز شخصيات حروب البلقان في البوسنة والهرسك مرورا بكرواتيا وكوسوفو؟

يصدر القضاة في لاهاي قرارات تهم شخصيات بارزة على صلة بحرب البلقان، وذلك اليوم الثلاثاء، إثر الاستئناف المقدّم من قبل جنرال صرب البوسنة راتكو ملاديتش، ضد إدانته بارتكاب جرائم حرب.

وفي ما يلي لمحة عن مصير أبرز الشخصيات، التي لعبت أدوارا مؤثرة خلال حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أكثر من 100 ألف شخص، ومن بين تلك الشخصيات من لم تحسم قضاياهم بعد.

مؤبد لراتكو ملاديتش:

ألقي القبض على العسكري الملقّب "بسفاح البلقان" عام 2011، بعدما بقي هاربا على مدى 16 عاما، وأدين بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب على خلفية حصار ساراييفو ومجزرة سريبرينيتسا، وغير ذلك من الجرائم. وصدر حكم بسجن ملاديتش مدى الحياة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

امراة تبكي لحظة متابعتها محاكمة راتكو ملادتش وهي في بوتوكاري القريبة من سريبرينيتسا. 2017/11/22 آمال امريش/أ ب

سجن رادوفان كرادجيتش:

أدين القائد السابق لصرب البوسنة في لاهاي عام 2016 بالإبادة، وتسع تهم أخرى بينها الإفناء والترحيل واحتجاز رهائن. وبدأت جلسات الاستئناف في قضيته في نيسان/أبريل 2018، وتم تشديد الحكم الصادر بحقه في آذار/مارس من العام التالي إلى السجن مدى الحياة. ورفض القضاة لاحقا محاولة أخيرة قام بها لتقديم استئناف آخر، مشيرين إلى أنها "تفتقد إلى أساس قانوني".

نساء مسلمات يقفن أمام صور المفقودين من ضحايا الحرب في توزلا شمالي سراييفو. 2008/07/22 آمال امريتش/أ ب

ويقبع كرادجيتش خلف القضبان في وحدة اعتقال، تخضع لإجراءات أمنية مشددة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي. وترتبط إدانته بالإبادة بمجزرة سريبرينيتسا التي وقعت عام 1995 في شرق البوسنة، وقتل فيها نحو 8000 رجل وفتى مسلم.

وتجنّب كرادجيتش توقيفه على مدى 13 عاما، إلى أن ألقي القبض عليه على متن حافلة في بلغراد عام 2008، حيث كان متنكرا بهيئة معالج من "حركة العصر الجديد" الروحانية.

سجن فإفراج عن بيليانا بلافسيتش:

كانت بيليانا بلافسيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة (ريبوبليكا صربسكا) المعلنة من جانب واحد، والمرأة الأولى التي تدان في لاهاي. وقد اعترفت بارتكابها جرائم حرب وحكم عليها بالسجن 11 عاما سنة 2003، ثم منحت إفراجا مبكرا سنة 2009.

فويسلاف سيلي طليقا بعد السجن:

أدان قضاة الأمم المتحدة في 2018 السياسي الصربي المتطرف خلال مرحلة الاستئناف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن عشر سنوات. وكان حينها قضى بالفعل نحو 12 عاما قيد الاعتقال وبالتالي بقي طليقا.

وخلصت المحكمة إلى أن حليف الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، كان وراء عمليات قتل طالت الكروات والمسلمين ومجموعات أخرى غير صربية، إضافة إلى عمليات ترحيل قسري جماعية.

لاجئون من سريبرينيتسا ممن قضوا ليلتهم في العراء وقد تجمعوا في قاعدة الأمم المتحدة في مطار توزلا. 1995/07/14 داركو بانديتش/أ ب

براءة أنتي غوتوفينا:

حكم على الجنرال المتقاعد في الجيش الكرواتي، والذي يعتبره العديد من الكروات بطل حرب، بالسجن 24 عاما في البداية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكن تمّت تبرئته في مرحلة الاستئناف عام 2012.

وفاة سلوبودان ميلوشيفيتش في زنزانة

توفي الرئيس الصربي السابق في زنزانته في لاهاي عام 2006 عن 64 عاما، بينما كانت محاكمته لا تزال جارية بـ66 تهمة تشمل الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد تقرير رسمي بأن ميلوشيفيتش تعرّض إلى سكتة قلبية، وكان اتُّهم بتغذية نزاع عرقي وبالوقوف وراء عمليات قتل جماعية في يوغوسلافيا السابقة خلال عهده الذي استمر 13 عاما.

عدد من اهالي سراييفو يحتمون بناقلة جنود خشية أن يصيبهم قناص صربي في سراييفو. 1995/06/06 ديفيد بروشلي/أ ب

مقتل زيلكو رازناتوفيتش (الملقّب "أركان"):

وجهت محكمة لاهاي اتّهامات لقائد قوات "نمور أركان" اتهامات عام 1997 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة سنة 1995. وقتل رازناتوفيتش بإطلاق النار عليه في فندق في بلغراد في كانون الثاني/يناير 2000، عندما كان في الـ47 من عمره.

انتحار سلوبودان برالياك:

انتحر القائد العسكري السابق لكروات البوسنة بالسم داخل قاعة المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مباشرة بعد تثبيت القضاة الحكم الصادر بحقه بالسجن 20 عاما.

سلوبودان برالياك يهم بشرب السم داخل المحكمة. 2017/11/29 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة/أ ب

فرانيو تودجمان:

توفي الرئيس الكرواتي، الذي أدت الحرب التي شنّها للاستقلال عن يوغوسلافيا إلى مقتل نحو 20 ألف شخص، إثر إصابته بمرض السرطان عام 1999 عن 77 عاما. وأفادت محكمة لاهاي أنه كان ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لو أنه بقي على قيد الحياة.

أما رئيس كوسوفو هاشم تاجي (52 عاما) فقد أجبر على مغادرة منصبه، ليواجه أيضا تهما بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة لاهاي. وينفي القائد السابق لمنظمة "جيش تحرير كوسوفو" المسلحة، ارتكاب عمليات قتل وتعذيب واضطهاد وجرائم، على صلة بنزاع العامين 1998-99 مع صربيا.