انطلقت، الأحد، بطولة العالم للجودو لعام 2021 في المجر، والتي تستمر إلى غاية 13 من شهر يونيو، ويشارك فيها 664 مصارعا من 118 بلدا من أجل الظفر باللقب.

وفي اليوم الأول الذي شهد نزالات الوزن الخفيف، أظهرت بطلة العالم للناشئين اليابانية كوجا واكانا مهارة كبيرة لتتأهل لأول نهائي لها في بطولة العالم في فئة أقل من 48 كغ للسيدات.

وواجهت في النهائي مواطنتها تسونودا ناتسومي التي قدمت أداءً مذهلاً في الأدوار الأولى وفي المباراة المؤهلة للنهائي تمكنت تسونودا من هزيمة الكوسوفية ديستريا كراسنيكي بحركتي تومي ناغي و وازا أري.

في النهائي الياباني احتكمت النتيجة للخبرة وسجلت تسونودا من حركة تومي ناغي، ثم هجمة مرتدة لتضمن لها أول لقب عالمي لها.

وتلقت تسونودا ميداليتها من قبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية والرئيس المجري السابق شميت بال.

وصرحت تسونودا عقب تتويجها "فاتتني الميدالية الذهبية عام 2017، في فئة وزن أقل من 52 كغ، لذلك أنا سعيدة جدًا بالفوز هذه المرة."

في وزن أقل من 60 كغ للرجال حقق الروسي ياجو أبو لادزي انجازا شخصيا كبيرا له بتحقيقه للقب.

وهزم أبو لادزي في الأدوار الأولى كل من بودا الفرنسي وشمس الدين من كازاخستان إلى غاية بلوغه إلى النهائي أين واجه غوسمان كيرغيز باييف من كازاخستان الذي قدم مباريات قوية كذلك.

وكان المنافسة شديدة بين المصارعين في النهائي من أجل الظفر باللقب إلى أن فرض الروسي أبو لادزي نفسه على البساط وتمكن من التغلب على خصمه ليكون بطل العالم.

ومنح حاكم منطقة سفيردلوفسك، جيني كويفا شيف الميداليات للفائزين.

وصرح أبو لادزي عقب تتويجه قائلا "أنا مندهش لسماع أن الجودو الخاص بي جيد، لأن الجميع يقول إنه غريب".

مضيفا: "وفيما يخص ني وازا، أردت كسر الصورة النمطية بأن القوقاز لا يعرفون القتال بحركة ني وازا، لذلك اشتغلت عليها".

كما حققت إسبانيا برونزيتين بفضل المصارعة جوليا فيغيروا وفرانسيسكو غاريغوس. وبهذه النتائج أسدل الستار عن اليوم الأول من البطولة التي تستمر إلى غاية 13 من يونيو.