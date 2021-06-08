مقتل 58 شخصا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا

قال مكتب أمين المظالم في كولومبيا، يوم الإثنين، إن الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي اندلعت قبل خمسة أسابيع أسفرت عن مقتل 58 شخصاً، ولفت إلى أن تقارير عدة تشير إلى وقوع 400 حالة انتهاك لحقوق الإنسان.

وفي زيارة تستغرق ثلاثة أيام، سافر ممثلو لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان (CIDH) إلى كولومبيا، الإثنين، بعد مزاعم وأدلة بالفيديو تشير إلى استخدام رجال الشرطة العنف المفرط إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين العزل والمتفرجين.

ماذا الذي يحدث

بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، أعلنت رئيسة المجموعة أنتونيا أوريجولا، أن مندوبي اللجنة الدولية لحقوق الإنسان "عقدوا اجتماعاً طويلاً ومثمراً" مع نائبة الرئيس الكولومبي مارتا لوسيا راميريز.

ومنذ 28 نيسان/أبريل، تشهد العديد من المدن الكولومبية مظاهرات ضخمة تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وخرج المتظاهرون ضد مشروع إصلاح ضريبي تم سحبه بعد ذلك، وتحولت هذه التحركات إلى احتجاجات عامة ضد الحكومة اليمينية اتسمت بالعنف خصوصا في مدينة كالي في جنوب غرب البلاد.

في الوقت نفسه تشهد كولومبيا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، وسجلت أكثر من 3 مليون إصابة به بما فيها أكثر من 92 ألف وفاة.

وقد انخفضت نسبة الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.8 بالمئة في 2020 وبلغ معدل البطالة 16.8 بالمئة بينما ارتفع مستوى الفقر إلى 42.5 بالمئة.