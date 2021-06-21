شاهد: فلسطينيون يحتجون ضد وحدات استيطانية جديدة جنوب نابلس بالضفة

بإطلاق الألعاب النارية وإشعال الإطارات المطاطية واستعمال أضواء الليزر، تظاهر الفلسطينيون ليلا في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، تعبيراً عن رفضهم قيام مستوطنين إسرائيليين باحتلال موقع في جبل صبيح.

وقال متظاهر فلسطيني إن المستوطنين لن ينعموا بالهدوء والعيش في استقرار في البؤرة التي احتلوها، وقال آخر إن المستوطنين حاولوا اقتحام الجبل والاستيطان فيه بشكل غير قانوني، وهو ما يرفضه أهالي بلدة بيتا المتمسكين بأرضهم.

ويقول فلسطيني آخر إن المستوطنين يحاولون دائما الاستيلاء على الأرض، ويضيقون الخناق على أهالي القرى الفلسطينية مثلما يجري في قرى مجاورة، فيدمرون حياتهم، ولذلك يرفض الفلسطينيون تكرار ذلك المشهد معهم.