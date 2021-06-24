الكرملين يصف دخول المدمرة البريطانية المياه القريبة من شبه جزيرة القرم بالخطوة "المتعمدة والمبيّتة"

وصف الكرملين دخول المدمرة البريطانية المياه القريبة من شبه جزيرة القرم بالخطوة "المتعمدة والمبيّتة".

وقالت موسكو الأربعاء، إن السفينة الحربية البريطانية اخترقت مياهها الإقليمية، التي تقول بريطانيا ومعظم بلدان العالم إنها تابعة لأوكرانيا، ما دفع ببحريتها إلى إطلاق طلقات تحذيرية، الأمر الذي نفته لندن.

ولفتت موسكو إلى أنها ستستدعي قريباً السفير البريطاني لديها، مطالبة لندن بإجراء تحقيق في ما سمّته "العملية الخطيرة" التي قامت بها مدمرة تابعة للبحرية الملكية في البحر الأسود.

في المقابل اتهمت بريطانيا الخميس روسيا، بإعلان تفاصيل غير دقيقة لواقعة في البحر الأسود.

ورفضت بريطانيا رواية روسيا لأحداث الواقعة قائلة إنه لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية ولا إلقاء قنابل في مسار مدمرتها دفيندر التابعة للبحرية الملكية.