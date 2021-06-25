ألمانيا تحظرُ أعلام حركة حماس وحزب العمال الكردستاني

أقر مجلس النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) قانونًا يحظر نشر أعلام المنظمات التي يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها إرهابية، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وحزب العمال الكردستاني الكردي.

اعتمد البوندستاغ في وقت متأخر الخميس مجموعة من النصوص التي تتعلق بالأمن طرحتها حكومة أنجيلا ميركل. ويفترض أن يُقر البوندسرات، مجلس الشيوخ، هذا النص أيضًا.

ينص أحد هذه النصوص على حظر أعلام المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك حركة حماس أو حزب العمال الكردستاني. فحتى تاريخه، كانت تحظر فقط رايات المنظمات المحظورة في ألمانيا.

ويحظر بند تشريعي آخر نشر "قوائم الأعداء" في المنتديات المتطرفة والتي تتضمن غالبًا بيانات شخصية. وسيعاقب نشر هذه "القوائم" من الآن فصاعدا بالسجن ثلاث سنوات.

كما سيُعاقب بشدة التحريض على كراهية اليهود والمسلمين وكذلك ضد المثليين والمعوقين. حتى تاريخه، لم تكن الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني تعد تحريضًا على الكراهية إذا لم تُنشر على الملأ. وقد سد القانون هذه الثغرة.