فيديو: هنية يلتقي بعون في أول زيارة له إلى لبنان منذ 27 عاما

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصر الرئاسة في بيروت. وتبعه لقاء آخر مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في السرايا الكبيرة في العاصمة اللبنانية.

وخلال هذا اللقاء، عبر هنية عن تقديره للدور الذي لعبه لبنان لدعم للشعب الفلسطيني، وأوضح أن حماس تتمسك بحق العودة للفلسطينيين ورفض الوطن البديل، داعيا إلى تحسين الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما أكد إسماعيل هنية معارضة حماس منح الجنسية للفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان ودعا الحكومة اللبنانية إلى تسهيل حياتهم إلى حين العودة إلى بيوتهم التي هُجِّروا منها.

وبحسب ما ورد، تركزت المحادثات مع رئيس الوزراء دياب على القضايا الأمنية وإسرائيل على وجه الخصوص. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها هنية لبنان منذ 27 عاما.

ومن المقرر أن يلتقي هنية بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الأيام المقبلة، بحسب عدد من وسائل الإعلام الموالية لحزب الله.