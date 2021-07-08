شاهد: باريس صارت تملك أول مطعم بيتزا للروبوتات

طاه جديد من نوعه وصل إلى حي "بوبور" الباريسي، حيث تدير مجموعة من الروبوتات مطعم "باتزي" للبيتزا بشكل كامل، إذا تأخذ الطلبية من الجائع، تحضرها، وتوضّبها في العلب كما يجب.

يقول سيباستيان روفيرسو، المشارك في اختراع مطعم البيتزا عن المشروع: "نعمل بطريقة سريعة جداً. نتحكم بالوقت والجودة نظراً لأن هناك ثباتاً في الإنتاج والنوعية توفره الروبوتات. بيئة العمل مريحة". ثم يضيف "الفكرة هي أن تشاهد الروبوتات تحضر البيتزا خلال دقائق انتظارك".

واتخذ تحضير المشروع 8 سنوات بحسب روفيرسو، إذ كان الفريق يسعى بشكل دائم إلى أن تكون الجودة والسرعة قبل كل شيء آخر، والتحدي التقني لم يكن بالسهولة التي يبدو عليها الآن.

ويقول تييري غرافانينو وهو "بيتزا يولو" (طاهي بيتزا) سابق وحاصل على ألقاب دولية، إن تحضير العجينة كان الأصعب. فالعجينة بحسب غرافانينو مادة حية، ولا تستطيع تحضير البيتزا بعجينة مثلجة برأيه.

ويضيف غرافانينو قائلاً "على الروبوت أن يتأقلم دائماً مع العجينة، ولذا كان علينها تجهيزها بطريقة خاصة".

ولا يشعر غرافانينو بأي تهديد من وصول الروبوتات إلى عالمه المهني، لا بل بالعكس، ينتظر منها منافسة جيدة، على حدّ قوله، ويقول "الجميع يحق لهم صناعة بيتزا جيدّة".