أربعة قتلى وعدد من المفقودين جرّاء عاصفة شديدة غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الخميس، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أكثر من خمسين آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت ستة منازل.

وقال متحدث باسم شرطة كوبلنتس لوكالة فرانس برس، إن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط "أربعة قتلى في منطقة ارفايلر ماتوا بسبب الطقس أو بسبب كوارث".

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا. ففي بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل تقع على ضفاف نهر وأحصت الشرطة بين خمسين وستين مفقودا. وتبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار.

وتقع المناطق المتضررة في راينلاند بالاتينات التي ضربتها مثل كل غرب ألمانيا أمطار أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجارا وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.

ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى اسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.

ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم إذا أمكن و"الصعود إلى الطوابق العليا إذا لزم الأمر".