موسكو: واشنطن فشلت في أفغانستان

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "فشلت"، بينما تتمدد حركة طالبان ميدانياً منذ بدء سحب آخر القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية: "إن الجميع يعلم أن المهمة فشلت. يقر الجميع بالأمر، بما في ذلك في الولايات المتحدة". وجاءت تصريحات لافروف من العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث يشارك في مؤتمر دولي حول التضامن الإقليمي في وسط وجنوب آسيا.

وصرح لافروف أيضا أن الرحيل "المتسرع" للأميركيين من أفغانستان مسؤول عن تدهور الأوضاع في البلاد، حيث تشن حركة طالبان هجمات ناجحة.

وقال لافروف:"في الأيام الأخيرة، شهدنا تدهوراً سريعاً للوضع في أفغانستان، وفي ضوء الانسحاب السريع للوحدات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، ازدادت حالة الغموض العسكري والسياسي في البلاد وحولها بشكل كبير، وفي ظل الظروف الحالية هناك خطر حقيقي من امتداد عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة".

ومنذ بدء هجومها على القوات الأفغانية مطلع ايار/مايو مع انسحاب القوات الأجنبية، احتلت طالبان مناطق ريفية شاسعة خصوصاً في شمال البلاد وغربها بعيداً عن معاقلها التقليدية في الجنوب، وقد استولت على نقاط حدودية رئيسية مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان، وتطوق عواصم عدد من الولايات. وبسبب حرمانهم من الدعم الأميركي، لم يبد الجنود الأفغان مقاومة كبيرة.