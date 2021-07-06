الجيش الروسي يعلن جهوزيته لحماية حدود طاجيكستان مع أفغانستان

أطلقت مروحيات هجومية روسية متمركزة في طاجيكستان صواريخ جو-سطح في إطار تدريبات عسكرية يوم الثلاثاء، في وقت قالت موسكو إن قواتها في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مجهزة بالكامل للمساعدة في حماية الحدود مع أفغانستان.

وقال رئيس طاجيكستان إمام على رحمن يوم الإثنين إن موسكو ستساعد دولته الفقيرة، التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي، في التعامل مع تداعيات خروج قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان المجاورة إذا تطلب الأمر.

وقال الكرملين في بيان إن روسيا التي تدير واحدة من أكبر قواعدها العسكرية في الخارج في طاجيكستان، والتي تضم دبابات وطائرات وطائرات مسيرة، ستساعد في تأمين الحدود مع أفغانستان إذا تطلب الأمر، سواء بشكل مباشر أو من خلال تكتل أمني إقليمي.

وكرر أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي هذا التعهد يوم الاثنين، ونقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قوله، إن حركة طالبان تسيطر الآن فيما يبدو على أغلب الحدود من جانب أفغانستان.

وأضاف القول إن الوضع هناك متوتر بعض الشيء، لأن طالبان تسيطر الآن على 70 في المئة من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، وفقا لبعض المصادر".