واشنطن ستُرسل 25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس الجمعة أن الولايات المتحدة ستُرسل 25 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا، بدءاً من بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا.

ويُفترض أن تبدأ عمليات إرسال اللقاحات في الأيام المقبلة. وستتلقى في المجمل 49 دولة إفريقية جرعات من لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا وفايرز، بحسب المصادر نفسها.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إن جيبوتي وبوركينا فاسو ستحصلان أولا على أكثر من 151 ألف جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، أما أثيوبيا فستتلقى أكثر من 453 ألف جرعة.

ويتم تنسيق العملية مع منظمات وأطراف عدة، منها الاتحاد الإفريقي وآلية التوزيع التابعة لمنظمة الصحة العالمية (كوفاكس)، ومنظمة التحالف الدولي للقاحات (غافي).

ويأتي إعلان واشنطن في وقت يثير فيه الانتشار السريع لمتحول دلتا مخاوف، من اندلاع جديد للعدوى في جميع أنحاء العالم خاصة في إفريقيا.

وقد ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كوفيدـ19 في إفريقيا بنسبة 43 في المائة في أسبوع واحد، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أشارت إلى قلة أسرة الإنعاش ونقص الأكسجين الطبي.

من جهته قال المبعوث الخاص في الاتحاد الإفريقي ستريف ماسوا إن اللقاحات التي أرسلتها الولايات المتحدة كانت خطوة، تهدف إلى ما يصبو إليه الاتحاد الإفريقي من تحصين 60 في المائة من سكان القارة، في ظل موجة ثالثة تشهدها عديد الدول الإفريقية.

وما تزال التفاوتات الجغرافية صارخة في مواجهة الوباء ، بين دول متقدمة وضعت برامج تطعيم شاملة من جهة، ودول أكثر فقرا تخلفت في هذا المجال من جهة أخرى.

وقد خصصت الولايات المتحدة 80 مليون جرعة للتوزيع دوليا، ووعدت بالمساهمة بملياري دولار في مبادرة كوفاكس، وهي تعتزم شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لتوزيعها على الاتحاد الإفريقي، و92 دولة نامية.

وتبرعت الولايات المتحدة حتى الآن بنحو 40 مليون جرعة في المجموع، تم إرسالها إلى مختلف أنحاء العالم.