شاهد: مستشفى تايلاندي يستأجر حاوية شحن لحفظ جثث ضحايا كوفيدـ19 داخلها

استأجر المستشفى التايلاندي "ثاماسات" في مقاطعة باثوم ثاني، المجاورة للعاصمة باكنوك حاوية شحن، لاستعمالها في حفظ العدد المتزايد من جثث ضحايا وباء كوفيدـ19، في الوقت الذي امتلأت فيه المشارح بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.

وتكافح تايلاند للحد من تفشي فيروس كورونا من متحورة دلتا، الذي تقول السلطات إنه يشكل حاليا حوالي 80 في المائة من عدد الإصابات. وتخضع بؤر الوباء في بانكوك وتسع مقاطعات إلى قيود مشددة.

وقال مدير قسم الطب الشرعي في مستشفى ثاماسات، توساناي بيباتشوتيثام إنه يوجد عدد كبير من ضحايا كوفيدـ19، الذين لا يزال أقاربهم في الحجر الصحي، ما يجعل إخراج الجثث من المستشفى أبطأ من ذي قبل، وهو ما يفسر زيادة عدد الجثث في مشرحة المستشفى.

ويمكن للحاوية أن تحفظ حوالي 12 جثة، وليست كلها لحالات كوفيدـ19، بل تضم حالات طبيعية أيضا.