شاهد: رئيس الوزراء التايلاندي يرش الصحفيين بمادة مطهرة لتجنب الأسئلة

لم يتردد رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أو تشا في رش مجموعة من الصحفيين بمادة مطهرة خلال مؤتمر صحفي. وقد أظهرت الكاميرات التلفزيونية رئيس الوزراء وهو يحمل قنينية لمادة مطهرة ويرش الكحول على الصحفيين.

وتمّت الإشارة إلى أن رئيس الوزراء التايلاندى قام بتعليق المؤتمر الصحفي الذي تمّ تنظيمه بالعاصمة بانكوك، ونزل من على المنصة وبدأ في رش المطهر على الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، واستمر برايوت تشان أو تشا في رش الصحفيين بالمادة المطهرة وهو يهمّ بمغادرة القاعة.

وأوضح الصحفيون الذين كانوا في عين المكان أن ما قام به رئيس الوزراء التايلاندى جاء كردّ فعل على سؤال أحد الصحفيين بخصوص احتمال إجراء تعديل وزارى في البلاد، وردّ برايوت تشان أو تشا بأن الصحفيين عليهم الاهتمام بشؤونهم الخاصة، ونزل من المنصة ممسكا قنينة المطهر وقام برش أولئك الصحفيين المتواجدين في الصف الأول وغادر دون تقديم جواب عن السؤال.