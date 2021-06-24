شاهد: وقفة احتجاجية في بانكوك إحياء للذكرى 89 للثورة السيامية

نظم تايلنديون وقفة احتجاجية في بانكوك إحياء للذكرى 89 لما يسمى الثورة السيامية، وهي الانتفاضة التي حولت تايلند من الحكم المطلق إلى الملكية الدستورية. وكان هذه البلد الآسيوي قد شهد العام الماضي احتجاجات شبه يومية مناهضة للحكومة، دعا خلالها المتظاهرون رئيس الوزراء إلى الاستقالة وإعادة كتابة الدستور وإصلاح النظام الملكي، الذي يعد من المواضيع الخطيرة المحرمة في المجتمع التايلندي.
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