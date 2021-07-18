النيابة العامة المصرية تقرر الإفراج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح

قررت النيابة العامة المصرية مساء السبت الإفراج عن الناشطة السياسية البارزة إسراء عبد الفتاح المحبوسة احتياطيا منذ أكثر من عام ونصف بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفق مصادر قضائية.

ولم تعط المصادر مزيدا من الإيضاحات حول قرار الإفراج الذي يأتي قبل 72 ساعة تقريبا من حلول عيد الأضحى.

وأفادت مصادر أمنية أنه سيتم إطلاق سراح عبد الفتاح خلال الساعات المقبلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتادة.

وكانت إسراء من أبرز قيادات حركة 6 أبريل التي أطلقت الدعوة إلى ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وألقي القبض على إسراء في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

كما قررت النيابة العامة الإفراج عن الناشط السياسي عبد الناصر اسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي ألقي القبض عليه في أيلول/سبتمبر 2019 بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وحذرت الولايات المتحدة الخميس مصر من استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات حول بيع أسلحة للقاهرة بعد إعلان الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت أنه أحيل إلى المحكمة بسبب كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إطاحة الجيش في حزيران/يونيو 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع طالت جماعة الإخوان المسلمين وامتدت بعد ذلك إلى كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديمقراطية.