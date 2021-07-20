الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان بالمدفعية ويقول إنه رد على هجمات صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية.

وذكر الجيش في تغريدة أنه "أُطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.

يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في شهر أيار/مايو الماضي، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.