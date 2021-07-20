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العراق

شاهد: تشييع ضحايا انفجار سوق بغداد المروّع

بقلم:  يورونيوز
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تشييع جنازة ضحايا تفجير سوق مدينة الصدر، شرق بغداد في العراق، قبل يوم من عيد الأضحى، الثلاثاء 20 يوليو 2021
تشييع جنازة ضحايا تفجير سوق مدينة الصدر، شرق بغداد في العراق، قبل يوم من عيد الأضحى، الثلاثاء 20 يوليو 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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أقيمت اليوم الثلاثاء جنازات لضحايا انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا في شرق العاصمة العراقية بغداد والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

وحمل الأقارب نعوش الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار لتشييعهم واستقبال التعزية قبل الدفن.

كذلك قام بعض السكان والمواطنين بإضاءة الشموع في موقع الانفجار لتكريم أرواح ضحاياه.

وقال الجيش العراقي في بيان إن الهجوم وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر الإثنين، وهي إحدى ضواحي بغداد الفقيرة والأكثر اكتظاظا بالسكان، واعتبرته السلطات عملا "إرهابيا".

ووقع هذا الانفجار قبل يوم من عطلة عيد الأضحى حيث كان السوق مكتظا بالمتسوقين الباحثين عن هدايا ومستلزمات العيد في محلات البقالة والمتاجر.

وأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بمعرفة ملابسات التفجير ولم تعلن أن جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلنت في وقت سابق هجومين انتحاريين وسط بغداد في يناير/كانون الثاني أسفرا عن مقتل 32 شخصا.