سماع دوي انفجار صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابول

أُطلق صاروخان على الأقل الثلاثاء باتّجاه قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية قبيل خطاب مرتقب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت نحو الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنياً والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول" مضيفاً "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر. وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 آب/أغسطس.