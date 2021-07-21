شاهد: عيد الأضحى يأتي متأخرا في العراق وباكستان والهند

احتفلت بعض الدول كالعراق وباكستان والهند بعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء بدل يوم الثلاثاء الذي شهد احتفال معظم الدول العربية والإسلامية بالعيد.

ويعتبر عيد الأضحى هذا ثاني عيد يتزامن مع جائحة كورونا التي أقامت العالم ولم تقعده بعد، وقد أدى المئات من العراقيين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الكوفة بمدينة النجف الأشرف حيث تضرع المؤمنون إلى الله بوضع حد لهذا الوباء على غرار حيدر رضا، الذي لم يتأخر عن آداء صلاة العيد وبهذه المناسبة قال: "نسأل الله العظيم في هذا العيد وخلال هذه الأيام المباركة أن يزيل الظلام على هذه الأمة وأن يزيل الوباء الذي انتشر فيه في جميع أنحاء العالم وخاصة في العراق، وأن يمدنا بالصحة والعافية".

أما السيدة أم سليم التي جاءت لصلاة العيد قالت: "رب الكون يعلم كل شيء وإن شاء الله ينقذنا رسوله من هذا الوباء وهذه التفجيرات ومن هؤلاء الإرهابيين" بعد مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير استهدف إحدى الأسواق في العاصمة العراقية بغداد ليل الاثنين.

وفي باكستان شارك آلاف المسلمين في آداء صلاة العيد بمدينة كراتشي. ويذكر عيد الأضحى المبارك بالقصة القرآنية لاختبار إيمان النبي إبراهيم واستعداده للتضحية بابنه إسماعيل كـ "طاعة لله عزّ وجلّ". وخلال العيد، يقوم المسلمون عادة بالتضحية بالماشية وتوزيع معظم اللحوم على الفقراء والمحتاجين كعمل تضامني.

ويبدأ العيد في باكستان متأخراً عن بعض الدول الإسلامية الأخرى حيث يتبع الاحتفال التقويم القمري الإسلامي الذي يعتمد على رؤية القمر.

أما في العاصمة الهندية نيودلهي، فقد أدى عدد قليل من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الجامع يوم الأربعاء، أحد أكبر المساجد في الهند، وذلك احتراما لقواعد السلامة الخاصة بجائحة كوفيد-19 حيث لا يُسمح لعدد كبير من الناس بأداء الصلاة في المسجد. كما لم تشهد الأسواق الهندية الضجيج والزحام المعتاد بعد أن تجنب الناس الخروج إلى السوق خوفا من العدوى.