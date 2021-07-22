قضية بيغاسوس | المغرب راقب الجزائر عن كثب

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية ومنصة "فوربيدن ستوريز" أن المغرب كانت واحدة من أكثر دول العالم استخداماً لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، الذي أثيرت حوله فضيحة تجسس كبيرة في الأيام الأخيرة.

وبحسب البيانات التي اطلّعت عليها "لوموند" و"فوربيدن ستوريز"، خصص جهاز أمني مغربي الجزائر حيزاً واسعاً من المراقبة والتعقب، لمسؤولين جزائريين داخل وخارج بلادهم. وتلفت الصحيفة الفرنسية إلى أن تفاصيل الحياة السياسية والأمنية في الجزائر خلال فترة الحراك التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة كانت مراقبة "عن كثب" من قبل الجهاز الأمني المغربي.

6 آلاف هدف جزائري محتمل

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن أرقام هواتف أكثر من 6 آلاف سياسي دبلوماسي وأمني وعسكري حول العالم، كانوا أهدافاً محتملة لبرنامج التجسس "بيغاسوس" ببوابته المغربية.

وضمت القائمة أسماء رئيس الأركان السابق القايد صالح الذي توفي في كانون الأول/ديسمبر 2019 وقادة عسكريين آخرين وأفراد من أسرة بوتفليقة بينهم شقيقيه سعيد وناصر وشقيقته أيضاً. وضمت القائمة اسمي رمطان لعمامرة وعبد القادر مساهل وزيري الخارجية السابقين ومسؤولين آخرين في وزارتي الداخلية والخارجية وشخصيات من الحراك.

وكانت منظمة العفو الدولية ومنصة "فوربيدن ستوريز" الصحافية غير الربحية التي تتخذ من باريس مقراً لهاً، نشرتا قبل أيام بالتعاون مع 17 مؤسسة إعلامية عالمية، من بينها "لوموند" الفرنسية، تقريراً كشف أن برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، تم استخدامه بين عامي 2017 و2019 في عمليات اختراق، أو محاولات اختراق لهواتف ذكية تخصّ قادة دول ورؤساء حكومات ومسؤولين كبار على الصعيد العسكري والأمني والدبلوماسي إضافة إلى إعلاميين وناشطين في حقوق الإنسان، في عشرات الدول حول العالم.

وحسب التقرير فإن 50 ألف رقم هاتف كانوا في دائرة الاستهداف.

دبلوماسيون وعسكريون خارج الجزائر

وفقاً لـ"لوموند" فإن عمليات التجسس المغربية على المسؤولين في الجزائر من خلال "بيغاسوس"، شملت دبلوماسيين يعملون في نحو 30 دولة تقريباً، من بينها الإمارات ومصر وإيران وسوريا وتركيا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى فرنسا حيث كان ثمة اهتمام مغربي بالتجسس على هواتف العاملين في السفارة الجزائرية في باريس، وخاصة هاتفي السفير والمحلق العسكري.

"لوموند" وفي مقالها الذي نشرته يوم أمس الأربعاء وحمل عنوان "برنامج بيغاسوس: الجزائر مُراقبةٌ عن كثب من قبل المغرب"، أشارت إلى أن أرقام هواتف عدد من أفراد عائلة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، إضافة إلى كبار جنرالات الأجهزة الأمنية وقادة الجيش من بينهم رئيس الأركان السعيد شنقريحة، كانت ضمن دائرة الاستهداف التجسسي المغربي.

ونفت الحكومة المغربية الاتهامات الموجهة إليها أمس، الأربعاء، وأعلنت لجوءهاً إلى القضاء.

وفي بيان بيان مقتضب نشر أمس قال الحكومة إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".