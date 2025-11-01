Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

فيديو - المغرب: احتفالات شعبية عقب تصويت مجلس الأمن لصالح خطة الرباط بشأن الصحراء الغربية

جنود البوليساريو يجلسون على منحدر في مخيم بوجدور للاجئين ، الجزائر ، الجمعة ، أكتوبر. 15, 2021.
جنود البوليساريو يجلسون على منحدر في مخيم بوجدور للاجئين ، الجزائر ، الجمعة ، أكتوبر. 15, 2021. حقوق النشر  Bernat Armangue/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Bernat Armangue/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

منذ أكثر من نصف قرن، تعتبر المملكة الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في مقابل مطالبة جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستقلال كامل للإقليم.

شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس، الجمعة، احتفالات شعبية واسعة عقب إعلان تأييد مجلس الأمن الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، في قرار صدر بمبادرة أمريكية جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو) لعام إضافي.

وأكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى ترسيخ الطابع المغربي للصحراء، مشدّداً على أن الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي يشكّل أساساً واقعياً لإنهاء النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.

ومنذ أكثر من نصف قرن، تعتبر المملكة الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في مقابل مطالبة جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستقلال كامل للإقليم.

Related

وانطلقت في شوارع المدن الثلاث مواكب احتفالية رافقتها هتافات تأكيد الانتماء الوطني، وسط حضور كثيف للمواطنين من مختلف الأعمار الذين عبروا عن فرحهم وتأييدهم لمواقف الدولة.

وفي الرباط، قالت إحدى المشاركات في الاحتفالات: "شعور لا يُوصف، نحن سعداء جدًّا، الحمد لله. بعد 50 عاماً، ظللنا جنوداً أوفياء خلف جلالة الملك. الصحراء مغربية وستبقى مغربية دائماً". ورأى أحد الحاضرين أن الخروج إلى الشارع "تعبير عن الفرح"، وقال: "نتمنى للمغرب انتصارات مستمرة على جميع المستويات".

وفي الدار البيضاء، توافدت عائلات وأفراد إلى الساحات الرئيسية رافعين الأعلام الوطنية، بينما شهدت مكناس مسيرات شعبية رافقتها تعابير دعم واضحة للسياسة الخارجية المغربية. إحدى المواطنات هناك وصفت ما جرى بأنه "انتصار للدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، مؤكدة أن الاحتفال "رسالة للعالم بأن الصحراء مغربية".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

تومر يروشالمي تستقيل بعد إقرارها بالموافقة على تسريب فيديو سدي تيمان.. وكاتس: "استقالة صحيحة"

"عيد الوحدة".. العاهل المغربي يعلن 31 أكتوبر عيداً وطنياً بعد قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية

"جيل زد 212" تُعلّق احتجاجاتها في المغرب مؤقتًا وتُؤكّد ثبات مطالبها