فيديو - المغرب: احتفالات شعبية عقب تصويت مجلس الأمن لصالح خطة الرباط بشأن الصحراء الغربية

شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس، الجمعة، احتفالات شعبية واسعة عقب إعلان تأييد مجلس الأمن الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، في قرار صدر بمبادرة أمريكية جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء (مينورسو) لعام إضافي.

وأكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى ترسيخ الطابع المغربي للصحراء، مشدّداً على أن الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي يشكّل أساساً واقعياً لإنهاء النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.

ومنذ أكثر من نصف قرن، تعتبر المملكة الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في مقابل مطالبة جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، باستقلال كامل للإقليم.

وانطلقت في شوارع المدن الثلاث مواكب احتفالية رافقتها هتافات تأكيد الانتماء الوطني، وسط حضور كثيف للمواطنين من مختلف الأعمار الذين عبروا عن فرحهم وتأييدهم لمواقف الدولة.

وفي الرباط، قالت إحدى المشاركات في الاحتفالات: "شعور لا يُوصف، نحن سعداء جدًّا، الحمد لله. بعد 50 عاماً، ظللنا جنوداً أوفياء خلف جلالة الملك. الصحراء مغربية وستبقى مغربية دائماً". ورأى أحد الحاضرين أن الخروج إلى الشارع "تعبير عن الفرح"، وقال: "نتمنى للمغرب انتصارات مستمرة على جميع المستويات".

وفي الدار البيضاء، توافدت عائلات وأفراد إلى الساحات الرئيسية رافعين الأعلام الوطنية، بينما شهدت مكناس مسيرات شعبية رافقتها تعابير دعم واضحة للسياسة الخارجية المغربية. إحدى المواطنات هناك وصفت ما جرى بأنه "انتصار للدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك، مؤكدة أن الاحتفال "رسالة للعالم بأن الصحراء مغربية".