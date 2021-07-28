بعد فضيحة تجسس ...حل مجموعة "نوفالبينا" مالكة شركة "ان اس او" الإسرائيلية المطورة لبرنامج بيغاسوس

سيتم حل مجموعة "نوفالبينا" مالكة شركة "ان اس او" الإسرائيلية التي وجدت نفسها في صميم فضيحة تجسس، وفق ما أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس برس الأربعاء، مؤكدة معلومات اوردتها الصحيفة الاقتصادية "ايكو".

أشار مصدر مقرب من المجموعة إلى أن "المجموعة التي تضم "ان اس او" ومختبرات "اكس أو" الفرنسية وكازينوهات الترفيه الاولمبية ستتم ادارتها لحين حلها من قبل مدير دولي ثالث سيتم تعيينه رسمياً في الأسابيع المقبلة"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة الاقتصادية.

اشترت "نوفالبينا" في عام 2019 شركة "ان اس او" التي عُرفت ببرنامج التجسس بيغاسوس، في قلب فضيحة تجسس عالمية. سمح البرنامج بالتجسس على 180 صحافياً على الأقل و 85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و 14 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأمر الذي نفته "ان اس او".

وتَقرر حل "نوفالبينا" بشكل رسمي لإنهاء "الحرب الداخلية" بين مدراء المجموعة البريطانية، وفق ما افاد مقرب من المجموعة الصحيفة.

واضافت الصحيفة أن "فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ربما بدت وكأنها دوت كتحذير"، فيما تتعرض الشركة لضغوط من قبل المنظمات غير الحكومية منذ فترة طويلة.