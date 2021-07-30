شاهد | جامعة سويدية تشغل "عالماً آلياً" في أبحاثها المتعلقة بكوفيد-19"

اعتمدت جامعة سويدية ما يسمى بـ"العالم الآلي" بغية التسريع في إنجاز أبحاثها العلمية المتعلقة بإيجاد علاج يقضي على فيروس كورونا المستجد.

و"العالم الآلي" الذي أُطلق عليه تسمية "إيفا" هو نظامٌ معملي مؤسس على الذكاء الصناعي، يُمكن من خلاله أتمتة المهام البحثية كاختبار المواد الكيميائية وتنفيذ التجارب إضافة إلى اقتراح الخطط والبرامج.

وأوضحت الباحثة في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في مدينة غوتنبرغ أن بإمكان "إيفا" القيام بمطابقة أي معطى كيميائي مع العناصر الموجودة داخل القائمة الكاملة للمواد الكيميائية المخزّنة لديه، وبالتالي فإن "إيفا" يقوم باقتراح الخطوات التالية اعتماداً منه على المرحلة التي وصلت إليها العملية الكيميائية.

ووجد علماء الطب في جامعة تشالمرز أن "إيفا" قادر على القيام بالأعمال التي كان يتطلب إنجازها وجود علماء بشريين، ما يعني أنه بات بإمكانهم الآن التركيز على مهام أخرى أكثر تعقيداً.

وقال أستاذ مادة الكيمياء في جامعة تشالمرز، بير سونرهاغن: في سياق عملنا نقوم بإجراء آلاف التجارب والاختبارات، وهذا يتطلب جهداً كبيراً وقتاً طويلاً، لكن الآن وفي ظل وجود العالم الآلي فإن الأمر بات أسهل وأسرع، على حد تعبيره.

وكانت جامعة مانشستر في شمال انجلترا اعتمدت العمل بالعالم الآلي "إيفا" الذي تمّ الاستقادة منه في إيجاد علاج لمرض الملاريا.

وفي بيان له، أعرب مطّور "إيفا" العالم البريطاني روس كينغ عن أمله في أن يفسح استخدام "إيفا" المجال أمام الباحثين بجامعة تشالمرز لرفع وتائر العملية الإبداعية، كماً ونوعاً.

وقال كينغ: إن العالم الآلي سيمكّن العلماء البشريين من تحقيق قفزات إبداعية عالية ونوعية، وبالتالي فإنهم سيساهمون أكثر في حل المعضلات والتحديات التي يعاني منها العالم.