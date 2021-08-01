انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس لدورة ثانية

قال مسؤولان فلسطينيان لرويترز يوم الأحد إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة.

ويتولى هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2017.

وقال أحد المسؤولين لرويترز "تم إعادة انتخاب الأخ إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية". وتستمر الدورة أربع سنوات.

وقد تولى هنية إدارة الأنشطة السياسية خلال عدة مواجهات مسلحة مع إسرائيل بما في ذلك حرب استمرت 11 يوما في مايو أيار الماضي وخلفت أكثر من 250 قتيلا في غزة و13 قتيلا في إسرائيل.

وكان هنية الذراع الأيمن للشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة في قطاع غزة قبل اغتياله في 2004.

وقاد هنية (58 عاما) دخول حماس ساحة العمل السياسي في 2006 عندما حققت فوزا مفاجئا في انتخابات برلمانية فلسطينية وهزمت حركة فتح المنقسمة بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأصبح هنية رئيسا للوزراء عقب الانتخابات التي أجريت في يناير كانون الثاني 2006 غير أن المجتمع الدولي تجاهل حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وفي 2007 وبعد حرب أهلية قصيرة انتزعت حماس السيطرة على غزة من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح وتتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.

وتقود إسرائيل منذ ذلك الحين حصارا على غزة استنادا إلى تهديدات تمثلها حماس.