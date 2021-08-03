تعرف على جيلاني معاشي مصفف الشعر الأول في فرنسا لعام 2021 ذي الأصول الجزائرية

اختير الفرنسي من أصل جزائري جيلاني معاشي مجددا كأحسن مصفف شعر في فرنسا لعام 2021. معاشي الذي سبق وأن أثبت أنه الأحسن في مجال الحلاقة وتصفيف الشعر في فرنسا وأوروبا نال إعجاب قصر الإليزيه، الذي لم يتردد في تخصيص شهادة "أحسن مصفف" إلى ابن مدينة خنشلة بمنطقة الأوراس بالجزائر.

وأكد جيلاني معاشي الذي لا يزال متمسكا بكل ما هو جزائري أنه يهدي هذا التتويج إلى الجزائر بلاده وإلى جميع السيدات اللاتي وضعن ثقتهن فيه واللاتي يواصلن التردد على صالونه، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ وإنما جاء نتيجة الجهد والمثابرة والعمل من أجل تقديم الأحسن خاصة وأن معاشي دخل إلى عالم "الحلاقة" من باب الاكتشاف ثم الحب، فقد عمل بناء ثم ميكانيكيا ووجد فجأة نفسه في عام الحلاقة والجمال، وهو العالم الذي لم يخرج منه منذ أن اكتشفه لما فيه من أسرار وجمال.

رسالة الإيليزيه إلى مصفف الشعر جيلاني معاشي يورونيوز

ويواصل جيلاني معاشي العمل على استخدام منتوجات طبيعية خاصة بالشعر والوجه مستخلصة من مواد طبيعية خدمة لزبوناته وتضم هذه المنتوجات الغسول الخاص بأنواع الشعر المختلفة من طبيعي ودهني وجاف وملوّن، بالإضافة إلى الأقنعة الخاصة بالشعر الجاف وهي مفيدة جدا إلى جانب مواد تعمل على تصليح الشعر التالف واستعادة بريقه ومختلف الكريمات الخاصة بترطيب الوجه والتخلص من البثور.

شهادة أحسن حلاق في فرنسا لعام 2021 يورونيوز

ويحرص جيلاني معاشي على الاعتماد على المواد الطبيعية نظرا لفعاليتها في معالجة الشعر والوجه، وذلك احتراما لزبوناته اللاتي يفضلن بدورهن المنتوجات طبيعية، ويرفضن اللجوء إلى استعمال المواد الكيميائية لخطورتها. وأشار معاشي إلى أن هذه المواد تجد إقبالا بشكل خاص خلال فصل الصيف، حيث يتعرض الشعر للتقصف أكثر بفعل مياه البحر.

جيلاني معاشي إلى جانب الفنان الراحل سيرج غينسبورغ يورونيوز

ويظل حلم جيلاني معاشي إنشاء أكاديمية للحلاقة والتجميل في الجزائر، لكن الوضع الصحي الذي يشهده العالم من جهة والعراقيل البيروقراطية في الجزائر من جهة أخرى حالت دون تنفيذ هذا المشروع. ولكن الفكرة لا زالت تراود أحسن مصفف للشعر في فرنسا حيث يسعى إلى البحث والاستعانة بمساعدين أكفاء لتنفيذ مشروع الأكاديمية مستقبلا.

تصميم للمصفف جيلاني معاشي خلال نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل 1998 يورونيوز

ومن المعروف أن جيلاني معاشي هو مصفف الشعر أو "حلاق القمر المكتمل" حيث كثيرا ما ينظم فعاليات لحلاقة الشعر خلال ليلة اكتمال القمر وعن هذا يقول إن جدته كانت دائما تقوم بقص شعر والدته خلال ليلة اكتمال القمر، ومع مرور الأيام اكشف جيلاني معاشي أن عملية قصّ الشعر ليلة اكتمال القمر مفيدة للزبون أو الزبونة، فبعد 28 يوما، لاحظ معاشي نمو الشعر بحوالي 2.8 سنتيمترا إلى غاية 3 سنتيمترات وهو ما أثبتته التجربة، لذا يحرص أحسن مصفف للشعر في فرنسا على تنفيذ هذه المبادرة كلما سمحت الفرصة لأنه يؤمن بـ "أسطورة القمر" التي روتها له جدته والتي تفيد بأن القمر يزيد من طول الشعر".