شاهد: المراحل الأولية من مشروع تغليف قوس النصر في باريس

اقتربت عملية تغليف قوس النصر، أحد أبرز المعالم الهندسية في باريس عند جادة الشانزيليزيه، من شكلها النهائي بحسب التصور الموضوع من مهندس هذا المشروع الفنان البلغاري الراحل كريستو، الذي أبهر العالم في العقود الماضية بأعماله الفنية الضخمة.

سيتحقق حلم الطفولة للفنان التشكيلي البلغاري الذي توفي في أيار/مايو 2020 ولزوجته جانّ كلود، إذ أن هذا النصب البالغ ارتفاعه 50 مترا والذي يعتبر من المواقع الهامة في العاصمة الفرنسية، سيغطى بالكامل بـ25000 متر مربع من قماش قابل لإعادة التدوير من مادة البولي بروبيلين باللون الفضي والأزرق، مثبت بحبل أحمر بطول 3000 متر.

ويتوقع أن تستغرق العملية من 18 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر.

استعدادات متواصلة لمشروع "نابض بالحياة"

وسبق أن غلف كريستو عام 1985 جسر بون نوف، أحد أشهر الجسور على نهر السين في باريس.

وبدأت الاستعدادات في نهاية حزيران/يونيو، وهي تتواصل من دون انقطاع تحت إشراف فلاديمير جافاشيف، ابن شقيق كريستو، تنفيذا لرغبات عمه الدقيقة للغاية، وبدعم من مركز المعالم الوطنية في فرنسا.

وشرح كريستو أثناء تقديم مشروعه الأخير، قبل وفاته بعامين: "سيكون ذلك بمثابة كائن حي ينبض بالحياة في الريح ويعكس الضوء. ستتحرك الطيات وسيصبح سطح النصب حسيا".

وأنجز كريستو وزوجته جانّ كلود سنة 1962 صورة مركبة تظهر قوس النصر مغلفا بالقماش، وهي فكرة ولدت في مخيلتهما لدى تأمّلهما النصب من شقتهما الباريسية الأولى على جادة فوش.

حتى الساعة، لا يزال "غلاف" قوس النصر غير مرئي، على أن تظهر تباشير العمل في الأيام الأولى من أيلول/سبتمبر. وشرعت الفرق الثلاث التي تتناوب على العمل على مدار الساعة، في وضع نقاط تثبيت القماش، من دون إلحاق أي ضرر بالمعلم.

تكلفة المشروع 14 مليون يورو

وتبلغ تكلفة المشروع 14 مليون يورو، وهو مموّل ذاتيا بالكامل بفضل بيع أعمال أصلية لكريستو ورسومات تحضيرية وهدايا تذكارية وطباعة حجرية.

وقال ابن شقيق الفنان لوكالة فرانس برس: "ترون السلك الذي يتم تركيبه، يسحب العمل إلى الخلف والخيوط الموجودة في الأعلى لتثبيته مثل حزام"، مضيفا "كانت رغبة كريستو في أن نكمل المشروع".

وأوضح فلاديمير جافاشيف: "عندما ينتهي ذلك، ستعتقدون أننا ألقينا قطعة قماش على القمة ووضعنا بعض الحبال، وأن كل ذلك رُبط ببعضه مثل هدية عيد الميلاد".

وأضاف "كريستو وجانَ كلود كانا ليقولا إننا نحب الطفولة ونحنّ إليها لأنها لا تدوم. عندما نعلم أن شيئا ما موجود فقط لفترة قصيرة جدا، نتعامل معه بطريقة مختلفة".وقال المسؤول عن إدارة قوس النصر برونو كوردو إن "مواكبة تنفيذ عمل كهذا، في الظروف الحالية، أمر سحري".

وأضاف: "كان تغليف جسر بون نوف لحظة خالدة. هذا ما نحن على وشك اختباره مرة أخرى هنا. نحرص على أن يكون قوس النصر محميا بشكل صحيح، خصوصا وأن النصب مفتوحا للجمهور".

ويشكل قوس النصر الذي أطلق نابليون الأول ورشة بنائه عام 1806، منذ سنة 1836 موقعا لمراسم تخليد ذكرى انتصارات جيش نابليون الكبير، كما يضم منذ 1921 رفات الجندي المجهول الذي سقط خلال الحرب العالمية الأولى.

وأوضح كوردو أن "قوس النصر ليس نصبا تذكاريا مثل أي نصب تذكاري آخر. إنه نصب للوئام الوطني. إنه أيضا موقع للثقافة. يتميز عمل كريستو بالأناقة والتواضع لكونه موقتا. في غضون أسبوعين، سيختفي العمل".

وإضافة إلى تبعات الجائحة، تأخر المشروع أيضا بسبب التعشيش الربيعي لطيور العوسق التي يطيب لها العيش منذ زمن بعيد في القوس.

وتوفي كريستو العام الماضي في نيويورك عن 84 عاما، واشتهر بتغليف معالم عالمية شهيرة بالقماش من بينها جسر بون نوف في باريس ومبنى رايخشتاغ في برلين.