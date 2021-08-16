إسرائيل تعترض أول صاروخ يُطلق من غزة منذ أيار/مايو

اعلن الجيش الاسرائيلي الإثنين أن نشطاء في قطاع غزة أطلقوا صاروخًا من قطاع غزة اتجاه إسرائيل هو الأول منذ وقف إطلاق النار الهش في أيار/مايو الماضي الذي أنهى حربا خاطفة بين إسرائيل وحركة حماس . وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض الصاروخ بعد ظهر اليوم".

وانطلقت صفارات الإنذار في بلدة سديروت جنوب البلاد وفي مناطق أخرى بالقرب من قطاع غزة.

وأكدت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس برس "يعد هذا أول إطلاق صاروخي" منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ في 21 ايار/مايو بعد مواجهة دامية استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة التي تخضع لحصار اسرائيلي مشدد منذ نحو 15 عامًا.

وأدت تلك المواجهات إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم بعض المقاتلين، وفق سلطات غزة. وفي إسرائيل، قتل 13 شخصا، بينهم جندي، بمقذوفات أطلقت من غزة، بحسب الشرطة والجيش.

ووقعت حوادث متفرقة منذ وقف اطلاق النار بما فيها عمليات إطلاق بالونات مشتعلة، ونفّذت إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحماس في غزة قالت إنها "رد على الإطلاق المتواصل للبالونات الحارقة".

وأعلنت إسرائيل الجمعة انها ستسمح اعتبارا من الأحد بدخول التجار من غزة إلى أراضيها وباستئناف جزئي للأنشطة التجارية وزيادة حجم الاستيراد المسموح به، عازية قرارها إلى تحسّن الأوضاع الامنية.