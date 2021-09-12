الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربات جوية لغزة ردا على صواريخ أطلقت من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة يوم الأحد ردا على إطلاق صواريخ فلسطينية على إسرائيل.

وزاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية منذ هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين. وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من استعادة أربعة من الستة.

وأطلق مسلحون في غزة صاروخا على إسرائيل يوم الجمعة عندما ضبطت قوات الأمن الإسرائيلية أول اثنين من الفارين ويوم السبت أيضا بعد ضبط اثنين آخرين الأمر الذي دفع إسرائيل لتوجيه الضربات الجوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا تخص حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأنهت هدنة هشة بين إسرائيل وحماس قتالا شرسا استمر 11 يوما في مايو أيار قتل فيه 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا.