عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربات جوية لغزة ردا على صواريخ أطلقت من القطاع

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة ويقول إنها تخص حركة حماس، الأحد 12 أيلول/سبتمبر 2021
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة ويقول إنها تخص حركة حماس، الأحد 12 أيلول/سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية في قطاع غزة يوم الأحد ردا على إطلاق صواريخ فلسطينية على إسرائيل.

وزاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية منذ هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين. وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من استعادة أربعة من الستة.

وأطلق مسلحون في غزة صاروخا على إسرائيل يوم الجمعة عندما ضبطت قوات الأمن الإسرائيلية أول اثنين من الفارين ويوم السبت أيضا بعد ضبط اثنين آخرين الأمر الذي دفع إسرائيل لتوجيه الضربات الجوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا تخص حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأنهت هدنة هشة بين إسرائيل وحماس قتالا شرسا استمر 11 يوما في مايو أيار قتل فيه 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا.

المصادر الإضافية • رويترز