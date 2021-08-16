رئيس حزب ميركل يعلن أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان "أكبر إخفاق للحلف الأطلسي منذ تأسيسه"

اعتبر رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تتزعّمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين أن انسحاب القوات الغربية من أفغانستان هو "أكبر إخفاق" للحلف الأطلسي منذ تأسيسه.

وقال رئيس الحزب أرمين لاشيت إن استيلاء حركة طالبان على السلطة بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي يبيّن بوضوح أن "تدخّل المجتمع الدولي لم يتكلّل بالنجاح". وتابع "إنه أكبر إخفاق لحلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه، ونحن أمام تحوّل تاريخي".

وقال لاشيت، مرشّح "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" لخلافة ميركل في المستشارية في انتخابات أيلول/سبتمبر، إن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصب على عملية الإجلاء التي يجريها الجيش الألماني من أفغانستان.

وتابع "سنتحدّث عن الأسباب والعبر بعد انتهاء عملية الإنقاذ هذه"، مشددا على ضرورة أن تجري ألمانيا تقييما صريحا للأخطاء مع شركائها في الحلف الأطلسي والمجتمع الدولي.